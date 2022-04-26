مجلس جامعة بنى سويف يكرم الدكتور وليد الروبى الفائز بجائزة الدولة التشجيعية

بنى سويف هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 208، المنعقد صباح اليوم، الدكتور وليد محمد على محمد الروبي الأستاذ المساعد بقسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الأساسية.

وأكد الدكتور منصور حسن، دعم الجامعة الكامل للعلماء والباحثين في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية وخاصة الأبحاث العلمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الأبحاث المقدمة للجائزة تقع في صميم خطة الدولة وتعمل على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف رقم 7 الخاص بالطاقة النظيفة والهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخي والهدف رقم 6 والذي يهتم بتعزيز قدرات البلدان النامية في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث.

جدير بالذكر، أن الدكتور الروبي قد حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الأستاذ الدكتور فوزي حسين حماد في علوم وتكنولوجيا المواد لعام 2019، وجائزة أفضل 1% من المحكمين الدوليين في مجال علوم المواد للعام 2018 والعام 2019 طبقا لموقع بابلون التابع لكلاريفيت، وقد تم إدراج اسمه عام 2021 في نسبه الـــ 2% من العلماء الأكثر تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم في مجال علوم المواد والطاقة طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

وله ما يزيد عن 20 مشروع بحثي من المشروعات البحثية ممولة من جهات تمويل مختلفة، فضلاُ عن 78 بحث منشور دولياً في مجلات عالمية مرموقة ذات معامل تأثير عالي بمعامل تأثير كلى، وله العديد من براءات الاختراع مسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصري، وهو محكم معتمد لما يزيد عن 35 مجلة علمية عالمية وشارك في تحكيم ما يزيد عن 160 بحث في مختلف المجلات الدولية العالمية كما أنه شارك في تحكيم رسائل دكتوراه لجامعات أجنبيه مرموقة.