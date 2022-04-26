مجلس جامعة بنى سويف يكرم الدكتورة نرمين عاطف المشرف على مركز الإنتاج

بنى سويف هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 208، المنعقدة اليوم، الدكتورة نرمين عاطف المشرف على مركز الإنتاج والخدمات الطلابية لما بذلته من مجهودات داخل المركز لخدمة الجامعة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأشاد الدكتور منصور بدور الدكتورة نرمين بمركز الإنتاج خلال الفترة الماضية من خلال تنظيم المعارض داخل الجامعة وعرض المنتجات بأسعار مخفضة فى كافة منافذ البيع التابعة للمركز حتى يستفيد منها أكبر قدر من منتسبي الجامعة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم، مؤكداً على أهمية هذا التكريم تقديرًا لجهودها وعطائها في العمل ومشاركتها الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة، بالإضافة إلى تكريم كافة العاملين بالمركز لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في كافة الخدمات التي يقدمها المركز، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم أبنائها وتذليل كل المعوقات التي قد تواجههم تشجيعاً لهم وحرصاً على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة واحدة