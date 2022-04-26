مجلس الوزراء اللبناني يكلف الأجهزة الأمنية بملاحقة المعتدين على وزير الطاقة

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أدان مجلس الوزراء اللبناني، الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أثناء تواجده في أحد المطاعم في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول.



وكلف مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهمين وتوقيع العقوبات بحقهم، كما كلف الأجهزة الأمنية بمنع التعديات على الأشخاص والممتلكات.



وخصصت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة ببعبدا لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة بالإضافة إلى تداعيات حادث غرق مركب على متنه عشرات الأشخاص قبالة سواحل طرابلس شمالي البلاد.



وكان وزير الطاقة قد تعرض لاعتداء باليد مساء أمس الأول من قبل أحد الأشخاص من بين مجموعة من المواطنين التفوا حوله أثناء تواجده بدون حراسة بالقرب من أحد المطاعم في منطقة الأشرفية شرقي العاصمة اللبنانية بيروت.