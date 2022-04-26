اليوم السابع
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متى يجب على كبار السن الإفطار في شهر رمضان؟

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:00 ص
متى يجب على كبار السن الإفطار في شهر رمضان؟ الافطار بشهر رمضان
كتب وليد عبد السلام

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نصحت وزارة الصحة والسكان، كبار السن بالإفطار في شهر رمضان حال تعرضهم لشعور بالدوار وعدم اتزان ، بالإضافة إلى فقدان الوعى وتحديد ما إذا كان يعانى من أمراض القلب.

وقالت وزارة الصحة والسكان، ينبغى علي كبار السن مراجعة الطبيب والمتابعة المستمرة خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل الضغط والقلب، وتابعت: توفر جميع المستشفيات الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان مدى الحياة لكبار السن خاصة المبادرات الرئاسية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل عدم بذل مجهود شاق مع تناول وجبات صحية في السحور والإفطار ونصحت بتجنب الاسراف في تناول الحلويات والسكريات بشكل عام.


الصحة

كبار السن

الافطار

شهر رمضان

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