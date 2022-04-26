متحدثة الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط تتحدث عن تجربتها فى صيام رمضان

وكالات

كشفت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزى دياز، عن تجربتها مع شهر رمضان.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت دياز التي تصوم شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، في مقطع فيديو نشر على صفحة سفارة المملكة المتحدة بالجزائر: "هذه هي ثالث سنة لي وأنا أصوم شهر رمضان"، مضيفة: "إنني أجد أن هذه التجربة قد أصبحت أسهل بالنسبة لي سنة بعد سنة، خاصّة وأنني أدرك فوائدها الجمّة".

وتابعت: "أحيانا أجد الاستيقاظ للسحور صعبا، لكنني أحاول أن أتذكر أن كل هذه الصعوبات مؤقتة".

وحظي الفيديو بترحيب العديد من متابعي حساب السفارة البريطانية، حتى أن عددا من المعلّقين على منشور السفارة اقترح على دياز الحديث عن برنامج إفطارها.