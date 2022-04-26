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لجنة العفو الرئاسي تبدأ تلقى أسماء الشباب المحبوسين بعد تفعيلها وإعادة تشكيلها

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:47 م
لجنة العفو الرئاسي تبدأ تلقى أسماء الشباب المحبوسين بعد تفعيلها وإعادة تشكيلها الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية
كتب محمد السيد

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ثمنت لجنة العفو الرئاسي قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية، وضمت هذه القرارات عقد حوار سياسي بين كل مكونات الطيف السياسي المصري، لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر، وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
 
وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وعضو اللجنة، أنه كأول الخطوات في هذا الطريق فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات، إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل "محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، وكمال أبوعيطة"، وتبدأ اللجنة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة.
 

لجنه العفو الرئاسى

العفو الرئاسى

إفطار الاسرة المصرية

اليوم السابع بلس

العفو عن المحبوسين

الرئيس السيسي

قرارات الرئيس السيسي

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