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لافروف: الأزمة الأوكرانية ستنتهي باتفاق يحدده سير العملية العسكرية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:01 ص
لافروف: الأزمة الأوكرانية ستنتهي باتفاق يحدده سير العملية العسكرية لافروف
كتب : أحمد علوى

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الأزمة الأوكرانية ستنتهي باتفاق ترسم معالمه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن لافروف قوله: "كما هو الوضع في أي حالة يتم فيها استخدام القوات المسلحة، سينتهي كل شيء بمعاهدة بالطبع، لكن معايير هذا الاتفاق سيحددها سير الأعمال العسكرية".

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستواصل فضح حملات تزييف الحقائق التي تتكاثر بعد فبركات مدينة بوتشا في أوكرانيا، بما فيها ما يحيط بمصنع آزوفستال في ماريوبول.

وأضاف لافروف،"سنكشف عمليات التزييف التي تتكاثر الآن بعد بوتشا.. إنهم لا يزالون يحاولون عرض الوضع في آزوفستال كما لو أن روسيا أوجدته، وأنها تمنع المدنيين من المغادرة.. إنهم يكذبون يمينا ويسارا، بما في ذلك حول أننا لا نفتح ممرات إنسانية، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن ذلك بصوت عالٍ كل يوم ويتم إرسال الحافلات وسيارات الإسعاف إلى المصنع لإجلاء المدنيين والعسكريين الأوكرانيين ممن يلقون أسلحتهم".

وتابع الوزير الروسي أن "الجانب الأوكراني يحتجز المدنيين كدروع بشرية، ليس فقط في ماريوبول، ولكن أيضا في أجزاء أخرى من البلاد حيث تدور الأعمال القتالية، فهم إما لا يقومون بإخطار السكان أو يمنعونهم من المغادرة ويحتجزونهم بالقوة"، مشيرًا إلى أن "من تمكنوا من الخروج بمفردهم يروون كيف كانوا يُعاملون من قِبل جنود كتيبة آزوف والهيئات الإقليمية الأخرى".

 
 

 


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