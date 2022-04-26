"لازم تاخدى بوسة يا أمى".. آخر كلام محمد أحد ضحايا حادث الـ5 طلاب "فيديو"

كتب: مرام محمد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من مسجد قرية ميت رومى التابعة لمدينة دكرنس فى محافظة الدقهلية، والذى تقام فيه صلاة الجنازة لأحد ضحايا حادث مصرع 5 طلاب مساء أمس الاثنين بالطريق الدولى الساحلي.

سادت حالة من الحزن فى قرية ميت رومى التابعة لمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد ورود خبر مصرع اثنين من أبنائهم، لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ملاكى كان يستقلها الطلاب مما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبرى زكريا على الطريق الدولى الساحلي.

وقالت والدة أحد الضحايا يدعى محمد، إن آخر كلام نجلها معها قبل أن يغادر المنزل ليسافر إلى الأكاديمية حتى يؤدى امتحان فى صباح اليوم التالي، هو "لازم تاخدى بوسة يا أمي"، مشيرة إلى أن هذه الكلمات كانت على باب المنزل وكأننى أودعه.

وأوضحت الأم المكلومة، أن ابنها قام بمصافحة جدته قبل المغادرة، وحينما توجه على الباب قولت له "هات بوسه يا محمد"، فكان رده ممازحاً "لازم تاخدى بوسة يا أمي"، وقبلته وغادر فى طريقه ليسافر إلى الأكاديمية.

وذكرت الأم والدموع فى عينيها، أنها استقبلت الخبر بالزغاريد وركعتين شكر لله، معربة عن أن نجلها عريس فى الجنة ولابد أن نرضى بقضاء الله وقدره ونحمده حمداً كثيراً على بلائنا، مضيفة أنها ودعت ابنها بعد الفطار وطلبت منه أن يصلى العشاء قبل السفر للأكاديمية، وكان معتاد الذهاب مع أصدقائه بسيارة واحدة.

كانت غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق اسعاف كفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبرى زكريا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الإسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي.

وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامى 21 سنة من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوى الغريب محمد، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد 21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد 21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.



احد ضحايا الحادث



أصدقاء محمد



الأصدقاء داخل المسجد



الأصدقاء عند الجثمان



الأصدقاء في المسجد



الجثمان



المسجد



أهالي القريه



حزب بالقرية_1



حزن بالقريه



والدة محمد بجوار جثمانه