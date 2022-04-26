كيف يؤثر فيروس كورونا على الجلد والأصابع؟

كتبت فاطمة خليل

لا يقتصر تأثير فيروس كورونا على الجهاز التنفسي فحسب بل يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العامة إلى جانب التسبب في أعراض تنفسية مختلفة، ويمكن أن يؤثر أيضًا على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك أكبر عضو في الجسم وهو الجلد، لذا من المهم أيضًا فهم مصدر عدوى الجلد أو الطفح الجلدي هل يمكن أن يكون الفيروس التاجي هو السبب؟.. فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير فيروس كورونا على الجلد والأصابع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يؤثر فيروس كورونا على الجلد؟

على عكس معظم الأمراض، لا يمكن التنبؤ بالفيروس التاجي الجديد، ورغم أن الحمى والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف هي بعض الأعراض الكلاسيكية لكورونا، فمن غير المرجح أن يثير الطفح الجلدي أي مخاوف بشأن الفيروس.

ويعتقد العلماء وأطباء الجلد أن كورونا يمكن أن يؤثر على الجلد، مما يؤدي إلى أمراض جلدية مختلفة.

بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل الخلايا بمساعدة مستقبلات ACE2 ، وهو بروتين موجود على سطح العديد من أنواع الخلايا في جميع أنحاء الجسم وعلى سطح الخلايا البطانية.

تشكل هذه الخلايا معظم الأوعية الدموية الجلدية ، والتي ترتبط بعمليات التهابات الجلد ومع ذلك، يعتقد العلماء أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الخلايا البطانية البشرية ، مما يتسبب في التهاب الجلد والإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي إلى مزيد من مشاكل الجلد.

ما هي أصابع كورونا؟

تعد أصابع كورونا واحدة من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي لوحظت لدى الأشخاص المصابين بالفيروس التاجى.

وبحسب هيئة الصحة البريطانية (NHS) فإن أصابع كورونا هى "تورمات طرية في أصابع اليدين والقدمين قد تكون أرجوانية في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أو ذات المظهر الداكن قليلاً / البني / الأسود في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة".

ويظهر عادةً في وقت ما بعد ظهور العدوى بكورونا وقد يستمر لأكثر من 12 أسبوعًا.

الأعراض التي يجب ملاحظتها

يمكن أن تؤدي أصابع كورونا إلى تغير لون وتورم أصابع اليدين والقدمين، وهذا هو السبب في أنها تُعرف أيضًا باسم COVID أصابع القدم.

وفقًا لـ NHS ، قد تكون أرجوانية عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أو ذات المظهر الداكن قليلاً في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

في كثير من الأحيان ، قد يشبه تورم الأصابع ، وهي حالة تحدث عادة في الأشهر الباردة بمجرد إزالة العدوى الفيروسية، تلتئم المنطقة المصابة ببطء ويبدأ الجلد في التقشر من تلقاء نفسه.

5 أنواع أخرى من الطفح الجلدي يمكن أن تشير إلى الإصابة بكورونا

كشفت NHS في المملكة المتحدة أيضًا عن أنواع أخرى من الأمراض الجلدية التي قد تكون ناجمة عن الفيروس القاتل. وهذا يشمل ، "طفح جلدي واسع الانتشار ومثير للحكة مع وجود كتل صغيرة وبثور مثل الحرارة الشائكة يُعرف أيضًا باسم الشرى أو الشرى ، يظهر هذا النوع من الطفح الجلدي فجأة في غضون ساعات قليلة وقد يخف من تلقاء نفسه، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء مثيرة للحكة ويمكن أن يظهر هذا مبكرًا في عدوى كورونا ولكن يمكن أن يستمر لعدة أشهر بعد ذلك.

يمكن أن تظهر أيضًا مشكلة جلدية أخرى تسمى النخالية الوردية والتي تشمل طفح جلدي على الجذع (الجسم).

يبدأ هذا ببقعة حمراء كبيرة واحدة، تليها بعد بضعة أيام العديد من البقع الحمراء / الداكنة الأصغر على الجذع ، والتي لا تسبب عادة حكة شديدة.

في الجلد الغامق ، يمكن أن تكون البقع أغمق ، بنية أو سوداء. هذا الطفح الجلدي تزول من تلقاء نفسها بعد عدة أشهر دون علاج.