كانت تحديات عظيمة ونجاحاتنا أعظم.. حديث الرئيس بإفطار الأسرة المصرية "إنفوجراف"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية: "إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة".
وأضاف الرئيس السيسى خلال الحفل: "عهدى معاكم دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن".
وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز تصريحات الرئيس خلال حفل الإفطار:
- على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم
- ما عرضه مسلسل الاختيار هو ما حدث بالواقع فى ذلك الوقت
- استنفدنا الاحتياطى النقدى فى الفترة المليئة بالأزمات بين 2011 و2014 ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة
- دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة المصرية
- المواطن تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية
رسائل الرئيس السيسى فى افطار الاسرة المصرية
- خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة
- أرحب بشيوخ سيناء وأشكرهم على تعاونهم مع الدولة ونستهدف تحقيق تنمية حقيقية فى سيناء
- المرأة المصرية كانت فى طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون فى مقدمة صفوف العمل الوطنى
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