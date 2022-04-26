اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كانت تحديات عظيمة ونجاحاتنا أعظم.. حديث الرئيس بإفطار الأسرة المصرية "إنفوجراف"

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:25 م
كانت تحديات عظيمة ونجاحاتنا أعظم.. حديث الرئيس بإفطار الأسرة المصرية "إنفوجراف"

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية: "إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة".

وأضاف الرئيس السيسى خلال الحفل: "عهدى معاكم دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن".

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز تصريحات الرئيس خلال حفل الإفطار:

- على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

- ما عرضه مسلسل الاختيار هو ما حدث بالواقع فى ذلك الوقت

- استنفدنا الاحتياطى النقدى فى الفترة المليئة بالأزمات بين 2011 و2014 ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة

- دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة المصرية

- المواطن تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية

رسائل الرئيس السيسى فى افطار الاسرة المصرية
رسائل الرئيس السيسى فى افطار الاسرة المصرية

 

- خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة

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- أرحب بشيوخ سيناء وأشكرهم على تعاونهم مع الدولة ونستهدف تحقيق تنمية حقيقية فى سيناء

- المرأة المصرية كانت فى طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون فى مقدمة صفوف العمل الوطنى


حفل إفطار الاسرة المصرية

الاسرة المصريه

الرئيس السيسى

الاختيار

الاحتياطي النقدى

دعم العرب لمصر

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