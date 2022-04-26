كانت تحديات عظيمة ونجاحاتنا أعظم.. حديث الرئيس بإفطار الأسرة المصرية "إنفوجراف"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية: "إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة".

وأضاف الرئيس السيسى خلال الحفل: "عهدى معاكم دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن".

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز تصريحات الرئيس خلال حفل الإفطار:

- على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

- ما عرضه مسلسل الاختيار هو ما حدث بالواقع فى ذلك الوقت

- استنفدنا الاحتياطى النقدى فى الفترة المليئة بالأزمات بين 2011 و2014 ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة

- دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة المصرية

- المواطن تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية



رسائل الرئيس السيسى فى افطار الاسرة المصرية

- خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة

- أرحب بشيوخ سيناء وأشكرهم على تعاونهم مع الدولة ونستهدف تحقيق تنمية حقيقية فى سيناء

- المرأة المصرية كانت فى طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون فى مقدمة صفوف العمل الوطنى