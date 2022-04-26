اليوم السابع
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قوى عضلاتك بـ5 أطعمة مهمة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:00 ص
قوى عضلاتك بـ5 أطعمة مهمة.. تعرف عليها تقوية العضلات-صورة ارشيفية
كتبت ـ نهير عبد النبى

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مع التقدم ​​في العمر تصبح العظام أكثر هشاشة وتضعف العضلات ، ولكن النظام الغذائي المغذي يمكن أن يساعد الآن في الحفاظ على قوة العظام والعضلات والحصول على عظام قوية، حيث  يحتاج جسمك إلى عنصرين مغذيين رئيسيين: الكالسيوم وفيتامين د، الكالسيوم هو المعدن الذي يقوي العظام والأسنان، وفيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم مع تحسين نمو العظام.

وحسب ما ذكره موقع northcentralsurgical بينما يمكن تناول كل من الكالسيوم وفيتامين د في شكل مكملات ، فمن الأفضل الحصول عليهما من خلال نظام غذائي طبيعي، وهناك 5 أطعمة مهمة تساعد على تقوية العضلات والمفاصل وهى:

1:الزبادي، يحتوى الزبادى على فيتامين د وكالسيوم والعديد من الفيتامينات الأخرى لذلك ينصح بتناول كوب من الزبادى يوميا وخصوصا للأطفال.

2: سمك السلمون والتونة، إنه ليس مفيدًا لقلبك فحسب، بل إن سمك السلمون مفيد أيضًا لعظامك، حيث يحتوى على فيتامين د والعديد من الفيتامينات الأخرى المهمة لصحة جسمك وعضلاتك.

3:السبانخ: يحتوي كوب واحد فقط من السبانخ المطبوخة على 25 بالمائة من الجرعة اليومية الموصى بها من الكالسيوم، كما  يحتوي أيضًا على الكثير من الألياف والحديد وفيتامين أ.

4: اللحوم الخالية من الدهن من الأطعمة التى تعمل على تقوية عضلاتك ومفاصلك وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

5:البيض، فطور بدون بيض ليس فطورًا على الإطلاق، وعلى الرغم من أنه يمكنك خفض السعرات الحرارية عن طريق تناول البيض فقط ، فإن صفار البيض هو مصدر كل ما هو مفيد لك في البيض ، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين.

 


تقوية العضلات

اطعمة

بروتين

كالسيوم

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