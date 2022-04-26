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قطاع الأعمال: توقيع عقد تطوير كورنيش المقطم بتكلفة 32 مليار جنيه

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:55 ص
قطاع الأعمال: توقيع عقد تطوير كورنيش المقطم بتكلفة 32 مليار جنيه جانب من التوقيع
كتب عبد الحليم سالم

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وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب. 
 
وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، حيث تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 32 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه، بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام اليوم.
 
قام بالتوقيع على العقد عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا، وعن شركة النصر للإسكان والتعمير المهندس محمد عبد المقصود، وعن شركة سكوب العالمية الهندسية:  المهندس عبد الرحمن السويلم والمهندس علاء خضر .
 
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص. 
 
 

قطاع الاعمال العام

كورنيش المقطم

القابضة للتشييد

هشام ابو العطا

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