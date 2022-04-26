فيديو يكشف ملابسات مشاجرة بأسلحة بيضاء بين مجموعة من الأشخاص بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بتاريخ 24 الجارى أمكن تحديدهما طرف أول (سائق ، وآخر عاطل)، طرف ثان 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال قيام الطرف الأول بشراء مستلزمات من محل أحد أفراد (الطرف الثانى) تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى أفراد الطرف الثانى وتعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالسب والشتم والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات ولم يتقدم أحد للإبلاغ عن الواقعة أو تحرير ثمة محاضر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.