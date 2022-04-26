فنون من القلب.. مقامات روحانية فى نادى فنون الأوبرا على مسرح أوبرا دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على أهمية الدور الفنى والثقافى المتميز الذى تلعبه دار الأوبرا المصرية فى نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقى.

وصرحت المهندسة إيمان مكاوى مدير دار الأوبرا أنه فى إطار السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يستضيف نادى فنون الأوبرا الفنان كريم زيدان فى لقاء بعنوان "فنون من القلب .. مقامات روحانية" من إعداد و تقديم الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على مسرح دار أوبرا دمنهور.

ويتضمن اللقاء فقرات غنائية لفرقة البحيرة القومية للإنشاد الدينى بقيادة الفنان أسامة علام، حيث تقدم مجموعة من الأغانى والأناشيد الدينية التى تتناغم مع روحانيات شهر رمضان الفضيل.

ومن الجدير بالذكر أن فاعليات نادى الفنون تقام بشكل دورى تحت الإشراف الفنى للدكتور خالد داغر، و تفتح أوبرا دمنهور أبوابها مجانًا لحضور هذه اللقاء؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وحتى يظل هذا الصرح الحضارى منبرًا ثقافيًا مفتوحًا لجميع فئات المجتمع و شرائحه، ويتم هذا فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع الحضور.



