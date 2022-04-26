ضبط 1.5 طن بانجو بقيمة 1.5 مليون جنيه فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية باستهداف منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 18 قضية عبارة عن (18 مخزن ضُبط بداخلها كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 1500 كيلو جرام)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.