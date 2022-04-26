صلاة الجنازة على أبناء دكرنس المتوفين فى حادث الطريق الساحلى.. لايف وصور

كتب : مرام محمد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، ظهر اليوم الثلاثاء، من صلاة الجنازة على أبناء مدينة دكرنس اللذان لقيا مصرعهما في حادث على الطريق الدولي الساحلي كانا في طريقهما إلى الأكاديمية بالإسكندرية.





أدي المئات من الأهالي، صلاة الجنازة على جثامين الشباب داخل مسجد قرية ميت رومي بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، وسط حالة من الحزن تُخيم على الأهالي والأصدقاء.



وقبل الصلاة، عانقت الأم المكلومة، النعش الذي يحوي بداخله جسد نجلها في الوداع الأخير له قبل أن يذهب إلى قبره في الوداع الأخير لها ولأصدقائه وأهله، وسادت حالة من الحزن داخل المسجد لمشهد الأم المؤثر بجوار نجلها والاصدقاء من حولهما.



وحرص المئات علي التواجد لأداء صلاة الجنازة على الشاب محمد محمد مصباح الذي فارق الحياة وهو في سن الـ21 عاما وكان يدرس بأكاديمية بالإسكندرية.



كانت غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق اسعاف كفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبري زكريا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الاسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي.



وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي 21 سنة من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد 21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.

