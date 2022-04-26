صحة المغرب: 5449 شخصا تلقوا الجرعة المعززة ضد كورونا خلال 24 ساعة

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أكدت وزارة الصحة المغربية، أن 5449 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الاثنين - أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة في البلاد حتى الآن بلغ 6238744 شخصا، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 24803390 شخصا، وإجمالي من تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23281418 شخصا.

وأشارت إلى أن 859 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ(24) ساعة الماضية، وأن 1050 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال نفس الفترة.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة للفيروس.