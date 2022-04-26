شاهد على الجريمة.. نصاب استولى على نصف مليون جنيه من حساب الضحية فى دقيقة

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من حلقات "شاهد على الجريمة"، قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا حول واقعة قيام شاب بالنصب على عملاء البنوك عن طريق أوهامهم بتقديم قروض حسنة، واستخدام النصاب أسلوبه للحصول على حساب العملاء بحجة تقديم قروض حسنه لهم، ثم يقوم بانتحال صفة المجنى عليهم واستيلائه على حساباتهم البنكية.

في البداية يقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن نصاب عمره لم يتجاوز 23 سنة، مظهرة شيك يتواجد في أروقة البنوك بإحدى محافظات الصعيد، على أساس مندوب لشركات التأمين أمام موظفين البنوك، ولكن مع العميل بيتكلم على أساس أنه لديه قدرة لتقديم تسهيلات بنكية وقروض، التقى هذا النصاب مع أحد العملاء في البنوك بإحدى محافظات الصعيد، واقنعه بقدرته على تقديم قروض حسنه، العميل له صداقه مع احد أصحاب معارض السيارات وأكد له انه تعرف على شاب "النصاب"، يستطيع تقديم قروض حسنه بنسبة 5%، صاحب معرض السيارات بكل حسن نية تعامل مع احد العملاء اللى يترددوا على المعرض وقال له بدل ما نجيب لك قرض سيارة بنسبة 13%، ممكن نجيب لك قرض من أحد البنوك من خلال هذا الشاب "النصاب"، بنسبة 5%، طبعا العميل وافق لان القرض سيكون بفائدة أقل.

واستكمل: العميل بدأ يتعامل مع هذا النصاب، والنصاب أخذ منه المعلومات البنكية الخاصة بحسابه، وطلب من الضحية أن يكون معاه حساب قديم، وطلب منه أن يودع فيه مبلغ 500 ألف جنيه، وطلب منه الرقم السرى الخاص بحسابه، كما طلب منه أن يحدد تليفون معين للتعامل مع الخدمة البنكية وطلب منه التوقيع البنكى الخاص به، واخد منه صورة الرقم القومى، وخلال إيداع الضحية مبلغ 500 ألف في حسابه من إحدى محافظات الصعيد، قام النصاب بتعطيل تليفون الضحية ثم قام بسحب مبلغ النصف مليون جنيه من فرع البنك في القاهرة في اليوم التالى وبعد سحبه للأموال اغلق النصاب تليفونه، ولم يتم التعرف على هويته لأنه كان يتعامل باسم غير حقيقى.