وقال أنطونوف -في تصريحات حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "من الواضح أن تصرفات واشنطن تخفي الرغبة فى إطالة أمد العملية الخاصة الروسية بأى وسيلة، فى محاولة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا".

ورأي السفير الروسي أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على بؤرة عدم الاستقرار في أوروبا، لكي تحشد الحلفاء الغربيين حولها من أجل الاحتفاظ بموقع الولايات المتحدة على المسرح العالمي.