سفير مصر بصربيا يبحث سبل التعاون الثنائى مع وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه

كتب: أحمد جمعة

التقى سفير مصر في صربيا باسل صلاح، اليوم الثلاثاء، بوزير الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربي "برانيسلاف بديموفيتش" بحضور كل من كاتب الدولة "بوجدان إيجيتش" ومساعدة وزير الزراعة للعلاقات الدولية "فيدرانا إيليتش".

ناقش الجانبان – بحسب بيان لوزارة الخارجية - الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الزراعة بين البلدين، والبناء على الزيارات الثنائية الناجحة من قبل مسئولي البلدين خلال الفترة الماضية، وآخرها زيارة كاتب الدولة الصربي إلى مصر في ديسمبر 2021 ولقائه مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزيارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أبرز اللقاء حرص الجانبين على زيادة معدل التبادل التجاري في المنتجات الزراعية من خلال العمل على اعتماد شهادات الصحة النباتية الخاصة بكل دولة، كما استعرض الجانبان التأثيرات المتوقعة للأزمة الحالية في أوكرانيا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلدين، واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة لتخفيف التداعيات المحتملة للأزمة على كلا البلدين.