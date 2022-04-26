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سفارة مصر فى كوريا الجنوبية تستقبل بعثة المنتخب المصرى للتايكوندو

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:29 م
سفارة مصر فى كوريا الجنوبية تستقبل بعثة المنتخب المصرى للتايكوندو السفير المصرى فى كوريا الجنوبية يستقبل بعثة اتحاد التايكوندو المصرية
كتب: أحمد جمعة

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استقبل السفير خالد عبد الرحمن، السفير المصرى فى كوريا الجنوبية، وأعضاء السفارة بعثة اتحاد التايكوندو المصرية المؤلفة من 20 لاعبًا ومدربين ومدير فنى المشاركين فى بطولة العالم للتايكوندو للبومزا.

وأعرب السفير عن ترحيبه بالبعثة المصرية، مؤكدًا تقديم السفارة لكل سبل الدعم والمعاونة، كما دعا السفير أعضاء بعثة الاتحاد المصرى للتايكوندو لحفل إفطار بمقر دار السكن بحضور أعضاء السفارة.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخب التايكوندو قد فازت بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم للبومزا الجماعى "كاديت بنين"، وهى البطولة التى أقيمت بمشاركة 62 دولة بمدينة جويانج الكورية.


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