سحورك صحى فى رمضان.. بطاطس بالجبنة

نهير عبد النبى

أيام قليلة ونودع شهر رمضان ولحظات الإفطار والسحور وما زال الكثيرون يتساءل هنفطر إيه النهاردة وهنتسحر إيه النهاردة؟، لذلك يقدم اليوم السابع وجبة غذائية متكاملة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم فى السحور وهى البطاطس بالجبنة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن البطاطس غنية بمركبات مثل الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الفينولية، تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة في الجسم وتحميه من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، كما انها تساعد على الشبع .

-تحتوي البطاطس على نوع خاص من النشا يعرف بالنشا المقاوم لا يتم تكسير هذا النشا وامتصاصه بالكامل من قبل الجسم بدلاً من ذلك، يصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يصبح مصدرًا للعناصر الغذائية للبكتيريا المفيدة في أمعائك.

قد يؤدي النشا المقاوم في البطاطس أيضًا إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي عندما يصل النشا المقاوم إلى الأمعاء الغليظة ، يصبح غذاءً لبكتيريا الأمعاء المفيدة فهذه البكتيريا تهضمه وتحوله إلى أحماض دهنية قصيرة .

النظام الغذائي الخالي من الجلوتين هو أحد أكثر الحميات شعبية في جميع أنحاء العالم. يتضمن التخلص من الغلوتين ، وهو عائلة من البروتينات الموجودة في الحبوب مثل الحنطة والقمح والشعير والجاودار.

البطاطس خالية من الجلوتين بشكل طبيعي ، مما يجعلها خيارًا غذائيًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين غير الاضطرابات الهضمية.