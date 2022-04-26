زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز قدرات بلاده النووية "بأسرع معدل"

أ.ش.أ

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم كونج أون، عزمه تسريع تطوير القدرات النووية لبلاده خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع في وسط بيونج يانج.

وحسب موقع سبوتنيك، تعهد كيم خلال خطابه بتعزيز القدرات النووية للدولة السرية "بأسرع معدل".

جاء ذلك خلال الاحتفالات بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.

وشدد على أن بيونج يانج ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت، محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية مع بيونج يانج ستختفي من الوجود.

في وقت سابق، قال مصدر مطلع إن كوريا الشمالية بدأت العرض في ميدان كيم إيل سونج في حوالي الساعة العاشرة مساء، الاثنين.

واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير 2018.