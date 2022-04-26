روسيا: هل من حقنا ضرب أهداف عسكرية على أراض دول الناتو التى تزود كييف بالسلاح؟

كتب أحمد عرفة

تساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عما إذا كان من حق روسيا ضرب أهداف عسكرية على أراضي دول الناتو التي تزود كييف بالسلاح، وفقا لروسيا اليوم.

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، يقول إنه "من القانوني تماما أن تقوم أوكرانيا بضرب عمق روسيا لتعطيل الخدمات اللوجستية، حيث سيؤدي عدم تعطيل هذه الإمدادات مباشرة إلى الموت وإراقة الدماء على أراضي أوكرانيا".

وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عما إذا كان من حق روسيا تعطيل الخدمات اللوجستية للإمدادات العسكرية، وضرب أهداف عسكرية على أراضي دول الناتو التي تزود نظام كييف بالسلاح؟ والذي يؤدي مباشرة أيضا إلى الموت وإراقة الدماء على أراضي أوكرانيا، مستطردة: بقدر ما أفهم، بريطانيا هي واحدة من هذه البلدان.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن عمق تفكير قيادة وزارة الدفاع البريطانية يأتي ثانيا بعد مستوى تفكير قيادة وزارة خارجية هذا البلد، إيماء إلى ما قامت به وزيرة خارجية بريطانيا، إليزابيث تراس، أثناء زيارتها إلى موسكو، فبراير الماضي، ورفضت في محادثاتها مع نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، الاعتراف بسيادة روسيا على اثنين من أقاليمها، ظنا منها بأنهما أوكرانيان.