وأوضح برى - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الجلسة تعقد في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في قصر الاونيسكو.

وكان عدد من نواب تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) قد تقدموا قبل أيام بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي؛ بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملًا بالمادة (37) من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين فى الانتخابات النيابية المقبلة.



