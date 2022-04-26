رئيس جامعة سوهاج يشهد فاعليات دورة إدارة الخدمات الإلكترونية لشئون الطلاب.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فاعليات البرنامج التدريبي لدورة "إدارة الخدمات الإلكترونية لشئون الطلاب (منصة زاد )"، الذى نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالتعاون مع مشروع نظم المعلومات الإدارية، واستهدف العاملين بشئون الطلاب، بحضور كلا من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، وذلك بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو تمكين العاملين بشئون الطلاب من إستخدام منصة زاد كخطوة نحو التحول الرقمى وميكنة الإدارات، مؤكداً على أن الجامعة تولي إهتماماً بالغاََ بتدريب العاملين بإدارات شئون الطلاب على إستخدام منصة زاد لتسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس وتقديم خدمات طلابية متميزة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن الجامعة تسعي إلى توظيف كل الإمكانيات والوسائل التعليمية من أجل مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس، إلى أن البرنامج تضمن العديد من المحاور، منها كيفية تسجيل بيانات الطلاب على منصة زاد، إعداد الإحصائيات والتقارير ورفع جداول المحاضرات والإمتحانات وتسجيل المقررات، بالإضافة إلى متابعة الفرق السابقة والتحويلات وإعلان النتائج والتظلمات على المنصة.

وأضاف المحاسب أشرف القاضى، أن ميكنة العمل بإدارات الجامعة تسهم في توفير الوقت والجهد وترشيد الإنفاق الحكومى، بالإضافة إلى دقة البيانات وسرعة الأداء الذي ينتج عنه تقديم خدمات طلابية متميزة.

وأوضحت أمانى عثمان مدير عام التنظيم والإدارة، أنه شارك بالبرنامج 110 متدرب من العاملين بشئون الطلاب، مضيفة أن التدريب تناول جوانب مختلفة منها النظرية والعملية والتطبيقية، حيث تم تقسيم العاملين بإدارات شئون الطلاب إلى ثلاث مجموعات، وإستمر التدريب بكل مجموعة 3 أيام على مدار 18 ساعة تدريبية، وذلك بالتعاون مع فريق الدعم الفنى بمشروع نظم المعلومات الإدارية.

ويذكر أنه حاضر بالدورة التدريبة كلا من صابر محمد عطية الله القائم بعمل مدير عام شئون التعليم والطلاب، ومحمود إبراهيم بدوى مدير شئون طلاب كلية الحقوق، والمهندسة سارة مدين توفيق، والمهندسة صفاء محمد مصطفى من مشروع نظم المعلومات الإدارية.



رئيس جامعة سوهاج يشهد فاعليات دورة إدارة الخدمات الإلكترونية لشئون الطلاب



رئيس جامعة سوهاج يشهد فاعليات دورة إدارة الخدمات الإلكترونية لشئون الطلاب



رئيس جامعة سوهاج يشهد فاعليات دورة إدارة الخدمات الإلكترونية لشئون الطلاب



رئيس جامعة سوهاج يشهد فاعليات دورة إدارة الخدمات الإلكترونية لشئون الطلاب



رئيس جامعة سوهاج يشهد فاعليات دورة إدارة الخدمات الإلكترونية لشئون الطلاب