رئيس الوزراء يوجه بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ خلال فترة الإجازات بالعيد

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة للمحافظين بمناسبة الأعياد التي تشهدها الفترة الحالية، وتتمثل في ذكرى تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما هنأهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على مصرنا الغالية بالخير والازدهار، وعلى الشعب المصري العظيم باليمن والبركات.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة، وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، التي أسهمت بجهود واضحة خلال شهر رمضان المعظم لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة من خلال المنافذ والشوادر المختلفة، موجها بالعمل على استمرارها حتى موعد عيد الأضحى المبارك، حيث أسهمت في تخفيف حدة موجة الأسعار العالمية التي حدثت عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما شدد الدكتور مدبولي، خلال الاجتماع، على أهمية تحقيق كل محافظة لمستهدفاتها من توريد محصول القمح لهذا العام، موجها بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لجميع خطوات وإجراءات الحصاد والتوريد، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتأكد من صرف مستحقات المزارعين أولاً بأول.