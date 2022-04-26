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رئيس الطائفة الإنجيلية يرفض المشروبات خلال تهنئة مفتى الجمهورية بالعيد

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:02 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يرفض المشروبات خلال تهنئة مفتى الجمهورية بالعيد دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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زار الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر مع وفد من الطائفة يضم عددا من قيادات الطائفة دار الإفتاء المصرية للتهنئة بعيد الفطر المبارك. 
 
وخلال الزيارة عرض المفتى على الضيوف من رئيس الطائفة والوفد المرافق له تناول مشروب الضيافة فرفض الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة قائلا: "نصوم مع إخواتنا المسلمين وقت صيامهم ونفطر معهم وقت إفطارهم". 
 
وهنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية بعيد الفطر المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، بمقر دار الإفتاء. 
 
وقال زكى، خلال اللقاء، "إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعى، من خلال بناء الوعى الوطنى والحضارى للمصريين"، مضيفًا "نعتز بعلاقة المحبة الحقيقة مع مفتى الديار المصرية".
 
وأعرب فضيلة المفتى عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الفطر، مشيرًا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم فى الأعياد نموذج فريد، يعبر عن عمق وأصالة المشهد المجتمعى بين المصريين، كما يعبر عن امتزاج المجتمع وقدرته عن تجاوز جميع التحديات".

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