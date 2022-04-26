رئيس أوكرانيا والمخدرات.. خطأ ترجمة يثير الجدل حول زيلينسكى

وكالات

آلاف المشاركات والتعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل بلغات عدة ادعى ناشروه أنه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يقول إنه يتعاطى المخدرات بشكل يومي.

إلا أن الترجمة المرفقة بالفيديو غير صحيحة، فزيلينسكي كان يقول إنه مدمن على القهوة.

وحسب موقع العين الإخبارية، جاء في هذه الترجمة أن زيلينسكي وردا على سؤال عن رأيه بالكوكايين أجاب "أنها مصدر ممتاز للطاقة" وأنه "يستهلكها كل يوم".

وأرشد التفتيش عبر محركات البحث قامت به وكالة الأنباء الفرنسية إلى نسخة أطول من الفيديو المتداول منشورة على موقع "يوتيوب" منذ سنوات.

ويعود هذا التسجيل لمقابلة أجراها زيلينسكي في 21 يناير من العام 2019 بعد أسابيع على إعلان ترشحه لرئاسة أوكرانيا، وكان معروفا حينها كممثل ناجح في بلاده.

لكن من المستغرب أن يتفاخر زيلينسكي خلال مقابلة صحفية بعد ترشحه للرئاسة أنه يتعاطى المخدرات ويشجّع الآخرين على تعاطيها، وهو ما يثير الشك في صحة الفيديو.

إثر ذلك أفاد صحفيو وكالة الأنباء الفرنسية الناطقين باللغة الأوكرانية، بأن ما ورد في الترجمة المرفقة بالمقطع باللغتين الإنجليزية والعربية لا أساس له من الصحة.

فعندما ذكر زيلينسكي أنه "مدمن" كان يتحدث عن القهوة وقال: "أنا حقاً مدمن على القهوة. أنا حقاً أحب القهوة، هذا صحيح".

أما المقطع الذي ادعى ناشرو الفيديو أن زيلينسكي تحدث فيه عن "فوائد الكوكايين"، اقتطع من سياقه وكان في الأصل إجابة عن سؤال حول فوائد الرياضة.