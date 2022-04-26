"دراما وقانون".. بعد سخط "الكبير أوى" لقرد.. اعرف عقوبة "الدجل والشعوذة"

كتب أحمد الجعفرى

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوى 6، جلب الكبير "أحمد مكى" الشيخ عماد "سليمان عيد" لإخراج السحر من الدمية التى أرسلها حزلقوم من الخارج ويحاول الشيخ عماد مع الدمية ولكنه يفشل ثم يقوم بقطعها إلى نصفين ليخرج السحر ويلبس العترة "مصطفى غريب".

ويرصد "اليوم السابع" عقوبة أعمال الدجل والشعوذة وفقًا لمواد القانون؛ خلال حلقة اليوم من سلسلة "دراما وقانون".

القانون المصرى لم يتطرق لجرائم السحر والشعوذة، لكن يعاقب المتهمين بأعمال السحر والشعوذة والدجل بمقتضى جنحة النصب، طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصرى، ويكون العقاب فيها الحبس من 24 ساعة إلى مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.