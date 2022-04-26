دراسة: كولومبيا ثاتى أكبر دولة تشفير فى أمريكا اللاتينية بعد البرازيل

فاطمة شوقى

كشفت دراسة استقصائية جديدة أجرتها وكالة الاتصالات والعلاقات العامة شيرلوك كوميونيكيشنز: Sherlock Communications ، أن تبنى العملة المشفرة فى كولومبيا سيتسارع خلال العام المقبل فى أمريكا اللاتينية.

وفقًا للاستطلاع، تعد كولومبيا ثاني أكبر دولة تشفير في أمريكا اللاتينية، حيث توقع 22.3% من المشاركين شراء العملات الرقمية أو الرموز المميزة فى العام المقبل - ارتفاعًا من 5.2% (زيادة قدرها 208%)، وتحتل البرازيل المركز الأول.

ويستمر اعتماد النقود الرقمية فى النمو في جميع أنحاء العالم، ولا يقتصر الأمر على الإعلان عن قانون بيتكوين فى السلفادور، وإدماج أجزاء من دول أمريكا الوسطى لسياسات الدعم التى تسمح بتنظيم استخدامه، ولكن أيضًا التحديات التى تنشأ للاقتصاد بشكل عام.

فى عام 2021، كانت هناك ارتفاعات تاريخية في أسعار العملات المشفرة الرئيسية في السوق ، وإرادة تنظيمية أكبر من جانب الولايات القضائية المختلفة، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وفى خضم السيناريو المأساوى الذى يحدث بين روسيا وأوكرانيا، يستخدم كلا البلدين العملات المشفرة كأداة مالية، وتتلقى أوكرانيا رسميًا تبرعات في شكل عملات البيتكوين والإيثرات و USDT ، حيث تمكنت من جمع ما يقرب من 40 مليون دولار حتى الآن ، بينما تبحث روسيا عن طرق للتحايل على الحصار الاقتصادي الذي تم فرضه عليها من خلال العملات المشفرة.

وأوضح باتريك أونيل ، الشريك الإداري في شركة شيرلوك كوميونيكيشنز: "من الواضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعملات المشفرة ، ومع ذلك ، يعكس الاستطلاع أيضًا أن المشاركين يواجهون مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني فيما يتعلق بالتبادل والرموز ، بالإضافة إلى الإحباط من توفر البيانات المستقلة التحليل والموارد التعليمية في هذا المجال الناشئ للاستثمار ".

وقال خوان كارلوس أربيلايز ، شريك الضرائب والخدمات القانونية في كرو كولومبيا ، إن هذا الإجراء يضيف إلى المناقشة حول الطبيعة القانونية والضريبية لأصول التشفير ، لمنع الأصول غير الملموسة المذكورة من تمويل الأنشطة خارج إطار القانون ، أو الدخول في النسيان التنظيمي الوطني.

ويوجد في كولومبيا أكثر من 680 موقعًا حيث يمكنك الدفع مقابل المنتجات والخدمات بالعملات المشفرة ، وخاصة بيتكوين ، وأصبحت هذه الأصول وسيلة بديلة للأموال التقليدية ، بهدف تقديم وتصور فرص الاستثمار والتغيرات الكبيرة لاقتصاد البلدان ، إما كوسيلة للدفع أو الأعمال التجارية الجديدة.