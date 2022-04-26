دراسة جديدة: فيتامين هـ أفضل مكمل غذائى لمحاربة السرطان

كتبت - ميرفت رشاد

بينما يمكنك تبني عادات الأكل الأفضل لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وفي الوقت نفسه، تبذل قصارى جهدك لتجنب الأطعمة التي تم ربطها بالمرض، هناك أيضًا فيتامين يمكن أن يساعد في تعزيز قدرة الجسم على محاربة السرطان، وفقا لما نشره موقع " eatthis".





عندما ألقى العلماء في مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس نظرة على بيانات من سنوات من السجلات السريرية وأجروا دراساتهم الخاصة، أظهرت نتائجهم، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Cancer Discovery ، أن فيتامين E أدى بشكل فعال إلى تحسين نتائج السرطان، العلاجات المناعية في الواقع، فإن مرضى السرطان الذين تناولوا فيتامين (هـ) أثناء علاجهم بالعلاج المناعي (ICT) حسّنوا بشكل كبير من معدل البقاء على قيد الحياة.

وتشير إحدى الدراسات التي تبحث في دور مكملات فيتامين E جنبًا إلى جنب مع العلاجات المناعية للسرطان مثل العلاج المناعي، إلى أن فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد توفر تأثيرًا وقائيًا على الجسم كمضاد للأكسدة ، يساعد فيتامين هـ في منع الجذور الحرة والجزيئات الضارة في البيئة من دخول الجسم والتسبب في تلفه، نظرًا لأن الخلايا السرطانية غالبًا ما تتكاثر نتيجة لهذا الضرر ، تم إجراء تحقيق في الدور الذي قد يلعبه فيتامين (هـ) في الحد من نمو السرطان .

لا يزال البحث في فيتامين هـ جنبًا إلى جنب مع العلاج المناعي للسرطان في مراحله المبكرة وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى نتيجة نهائية، ومع ذلك أن التغذية الجيدة بشكل عام بالإضافة إلى فيتامين (هـ) أمران مهمان للغاية للوقاية من السرطان وإدارة علاج السرطان ، ولا يمكن الاستهانة بذلك.

بالنسبة لكيفية التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين (هـ) في نظامك الغذائي يمكن العثور عليه في اللوز وزبدة الفول السوداني وبذور عباد الشمس وجنين القمح والبنجر والخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب.