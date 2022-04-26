دراسة توضح فاعلية عقار للربو فى منع فيروس كورونا من التكاثر

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة أجراها باحثون من المعهد الهندي للعلوم، بنغالورو، أن عقارًا يستخدم في علاج الربو يمكن أن يقلل من فيروس كورونا، من التكاثر في الخلايا المناعية البشرية.

ووفقا لتقرير موقع "indiatoday" تم التاكد من فاعلية عقار مونتيلوكاست، الذي يستخدم لتقليل الالتهاب الناجم عن حالات مثل الربو وحمى القش والشرى، على أنه فعال ضد كورونا.

وجد الباحثون أن العقار يرتبط بقوة بطرف واحد لبروتين فيروس كورونا يسمى Nsp1، وهو أحد البروتينات الفيروسية الأولى التي تم إطلاقها داخل الخلايا البشرية، يمكن لهذا البروتين أن يرتبط بالريبوسومات وهي آلية صنع البروتين داخل خلايانا المناعية ويوقف تصنيع البروتينات الحيوية التي يحتاجها الجهاز المناعي، وبالتالي يضعفها.

تأتي الدراسة الأخيرة على خلفية طفرة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، حيث لا يزال Omicron هو البديل السائد في الحالات الجديدة.

قام الباحثون بفحص أكثر من 1600 دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أجل العثور على الأدوية التي ترتبط بقوة بـ Nsp1 باستخدام النمذجة الحاسوبية، ووجدوا أن المونتيلوكاست فقط هو القادر على إنقاذ تثبيط تخليق البروتين.

ووفقا للباحثين فإن عقار مونتيلوكاست قلل من دخول المستشفى لمرضى COVID-19" ، مضيفًا أن الآليات الدقيقة التي يعمل بها لا تزال بحاجة إلى فهم كامل.