جيران طلاب الدقهلية المتوفيين بحادث كفر الشيخ يرون تفاصيل اللحظات الأخيرة.. فيديو

الدقهلية مرام محمد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد الجبرنة بمنطقة ميت الرومي التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيث أشار جيران الطالب أحمد السعيد الشلقاني 21 سنة، أنه كان يمتاز بخلق جيدة وشهامة ومحبوب وسط أهله وأصدقائه، وأضاف الجيران إلى أن أسرته طلبت منه العودة للأفطار يوما معهم بشهر رمضان الكريم، وبالفعل عاد وجمع كل أقاربه وأصدقاءه المقريين، واجتمعوا معه على الفطار، وبعد الانتهاء تجمع مع زملائه، عاد إلى الإسكندرية، إجازة يوم واحد عزم كل أصحابه والمقربين له.



فيما قال عبد المنعم إبراهيم زوج خالة الطالب، إنه ذهب إلى المستشفى وشاهد محمد داخل المغسلة، حيث تم السماح لنا برؤيته.

وسادت حالة حزن بمدينة دكرنس بعد فقدانهم لاثنين من أبنائهم، لقيا مصرعهما في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي كان يستقلها الطلاب، مما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبري زكريا على الطريق الدولى الساحلي.

تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبري زكريا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الإسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي.



وتبين أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي 21 سنة من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد 21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.