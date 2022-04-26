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جونسون: قرار استبدال الأسيرين البريطانيين بالسياسى الأوكرانى ميدفيدشوك متروك لكييف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:27 م
جونسون: قرار استبدال الأسيرين البريطانيين بالسياسى الأوكرانى ميدفيدشوك متروك لكييف بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن قرار استبدال الأسيرين البريطانيين لدى الجيش الروسي بالسياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك المعتقل في كييف، متروك لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن القرار النهائي لاستبدال أيدن إيسلين وشون بينر المأسورين في ماريوبول بالسياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، متروك للسلطات الأوكرانية، موضحا أن البريطانيين أسيرا حرب ويخضعان لاتفاقية جنيف وبموجب القانون العسكري يجب ألا يظهرا على شاشات التلفاز.

 

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن بريطانيا تعمل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية على إطلاق سراحهما، موضحا أنه لا يعتبر الأحداث في أوكرانيا مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، ولندن لا تريد أن يتجاوز الصراع في أوكرانيا الحدود الأوكرانية.


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