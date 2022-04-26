جوتيريش: الاعتداء على أراضى أى دولة يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن لدى روسيا تساؤلات عدة بشأن أمنها القومي، موضحا أن الاعتداء على أراضى أى دولة يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال لقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين: مستعدون لتيسير عمليات الإجلاء من ماريوبول، موضحا أن الأمم المتحدة مستعدة لتعبئة مواردها للمساعدة في فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وتابع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: قدمت مقترحين لوزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف لتحسين الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، مستطردا: قلقون من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن انتهاك سيادة الدول يخالف ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن لا بد من حل النزاعات عبر الأمم المتحدة.