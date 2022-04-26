جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك، من ضبط محاولتي تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فى المحاولة الأولي، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أديس أبابا على رحلة الخطوط الاثيوبية رقم et 452 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنه الجمركية فى الراكب A.E.i نيچيري الجنسية وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء أو بضائع يستحق عليها رسوم أو ضرائب جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الفحص بالأشعة وتلاحظ وجود كثافات، وبالعرض تم تفتيش حقائب الراكب وتبين وجود 1995 عبوة من كريمات البشرة وأدوات تجميل وتحرر محضر ضبط جمركي رقم ٩٦ لسنه ٢٠٢٢م.

وفي المحاوله الثانية وعلي نفس الطائرة اشتبه عبدالحليم محمد مأمور اللجنة الجمركيه فى الراكب R.E.A نيچيري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقيبته علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ابراهيم مأمور الفحص بالأشعة وتلاحظ وجود كثافات معتمة وأجسام متماثلة.

وبفتح الحقيبة عثر علي كمية من الكريمات الخاصة بالبشرة، كما تلاحظ لها أن بطاقة الصعود إلى الطائرة الخاصة بالراكب عليها أرقام عدد 2 حقيبة تبين أن الراكب تركهم علي سير الحقائب للعوده مرة أخري وإحضارهم قاصدا التهرب من سداد الرسوم الجمركية، فتم التوجه لسير الحقائب وإحضارهما فتبين أن بهما أيضا كمية من كريمات البشرة بإجمالي 918 عبوة.