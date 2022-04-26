جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب تماثيل مصنوعة من العاج وعملتين أثريتين

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة رضا أبو العزم مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من التماثيل المصنوعة من العاج وعملتين أثريتين بالمخالفة لقانون لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والقرارالوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لإتفاقية سايتس الدولية والقرار الجمهوري رقم 114لسنة 1973 والذي ينص علي منع بيع وتداول المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غيرمشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بروكسيل على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 726 اشتبه إبراهيم عامر مدير إدارة الحركة بالصالة الحمراء فى راكب بلجيكي من أصل مصرى، وبالعرض على إبراهيم عامر مديرإدارة الحركة بالصالة الحمراء قام بتكليف محمد مصطفى مأمور الجمرك بتفتيس حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 10 تماثيل مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام بحقائبه يشتبه أن تكون من العاج وبالعرض علىوحدة الحياة البرية أفادت أنها من العاج المحظور تداولة وفقا للقرار 1150 لسنه 1999المنظم لاتفاقية سايتس وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود عدد من العملات القديمة فتم عرضها على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة فأفادت بأن إثنين منها أثرية الأولى ترجعللعصر العثمانى والثانية ترجع لعهد الملك عبد العزيز آل سعود.

وقرر رضا أبو العزم مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركىرقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.