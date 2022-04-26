جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالادارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بجمارك مطار القاهرة الدوليبرئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي اثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة طائرة خطوط شركةمصر للطيران اشتبه اسلام ماهر مأمور الجمرك المعين للعمل على لجنة الخط الأخضر فيراكب كندي من أصل مصري قادم من الإمارات نظرا لارتباكه وتلعثمه في الكلام.

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه بضائع او أشياء يستحق عليها سداد ضريبه أو رسوم جمركية أو اية ممنوعات أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمورالفحص فأفاد بوجود كثافات على شكل علب متشابهة .

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قام بتكليف وليد علي حجاج مأمورالجمرك المعين للعمل بالخط الأخضر وجمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد 12 من علبة أدوية بداخل كل منها 60 قرصا بإجمالى 720 قرصا من عقار اللريكا المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبد السميع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 98 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.