جامعة دمياط: تخصيص 3.5 مليون جنيه للجوائز العلمية

دمياط: معتز الشربينى

انعقد اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الإدارة العامة الجديد مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 178 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة الدكتور خالد الزهيري أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالترحيب بتقديم التهنئة للإخوة المسيحين بمناسبة عيد القيامة المجيد وتهنئة المنتسبين للجامعة بمناسبة أعياد تحرير سيناء وكذلك قرب عيد العمال وعيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات على الجامعة ومصرنا الحبيب.

كما وجه رئيس الجامعة شكر مجلس الجامعة للقيادة السياسية وذلك لبدء جمع أعضاء هيئة التدريس المتفرغين للمعاش والمكافأة المالية الشهرية التي تعادل كامل الأجر لنظيرهم العامل.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

الموافقة على لائحة جديدة لكلية التربية النوعية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.، الموافقة على لائحة جديدة لكلية الفنون التطبيقية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، الموافقة على منح الدكتور ممدوح محمد أحمد نعمة الله الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، ونائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس الجامعة السابق جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية للعام 2020/2021، وذلك في ضوء مناقشة قرار اللجنة العليا لجوائز الجامعة بتاريخ 12/4/2022، الموافقة على منح الدكتورة كوثر إبراهيم سعد رزق - الأستاذ المتفرغ بقسم علم النفس التربوي والصحة النفسية بكلية التربية جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية للعام 2020/2021، وذلك في ضوء مناقشة قرار اللجنة العليا لجوائز الجامعة بتاريخ 12/4/2022، انتظام الموافقة على منح الدكتور محمد اسماعيل محمد أبو دبارة - الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم وعميد كلية العلوم جائزة الجامعة للتفوق العلمي في مجال العلوم الأساسية للعام 2020/2021، وذلك في ضوء مناقشة قرار اللجنة العليا لجوائز الجامعة بتاريخ 12/4/2022 (علمًا بأنه قد تنحى مؤقتًا عن عضوية مجلس الجامعة أثناء مناقشة الموضوع)، وأشار المجلس إلى أنه تقدم للجائزة مستوفيًا شروطها قبل تواجده عضوًا بمجلس الجامعة،الموافقة على منح الدكتور هيثم إبراهيم البوهي - المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم جائزة الجامعة للإبداع العلمي في مجال العلوم الأساسية للعام 2020/2021، وذلك في ضوء مناقشة قرار اللجنة العليا لجوائز الجامعة بتاريخ 12/4/2022، الموافقة على منح الدكتور محمد عبد العزيز إبراهيم نوارج - المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم جائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية للعام 2020/2021 لكلية العلوم، وذلك في ضوء مناقشة قرار اللجنة العليا لجوائز الجامعة بتاريخ 12/4/2022.

وكذلك تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 3,500,000 (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) قيمة الجوائز العلمية بالجامعة للعام المالي 2021/2022 من صندوق البحوث المركزي بالجامعة وذلك بزيادة قيمتها 500،000 (خمسمائة ألف جنيه) عن العام السابق 2020/2021، وذلك نظرًا للزيادة المستمرة في عدد البحوث المنشورة وأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة، وذلك في ضوء مناقشة قرار اللجنة العليا لجوائز الجامعة بتاريخ 12/4/2022، ويعد ذلك دعمًا للنشر العلمي وحافزًا له لمواصلة تحسين الترتيب العالمي للجامعة.

ومنح اللقب العلمي لعدد (4) بوظيفة أستاذ مساعد، منح اللقب العلمي لعدد (2) بوظيفة أستاذ، تعيين عدد (1) عن طريق الترقية بدرجة مدرس بكليات الجامعة، تعيين عدد (1) عن طريق الإعلان بدرجة معيد بكليات الجامعة.

وتعيين عدد (2) عن طريق الإعلان بدرجة مدرس مساعد بكليات الجامعة.

ومنح عدد (9) درجة دكتوراه، ومنح عدد (12) درجة ماجستير.