اليوم السابع
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توريد 243 طن قمح بـ21 موقعا فى مدن كفر الشيخ

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:49 ص
توريد 243 طن قمح بـ21 موقعا فى مدن كفر الشيخ توريد القمح لصوامع كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن 21 موقعا تسلمت 243 طنا و127 كيلو قمحا من المزارعين.

وأضاف الهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب ، وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، وتتدخل لحل أي مشكلات.

وقال الهابط، إن محافظ كفر الشيخ، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، نستهدف توريد 450 ألف طن قمح ولدينا 21 موقعا منتشرا بمدن المحافظة تتلقى القمح من المزارعين تستوعب هذه المواقع 200 ألف طن، وبمجرد اكتمال تلك المواقع سيتم نقل القمح لصوامع أخرى.

وأضاف حبيب" لـ" اليوم السابع"، تشهد المواقع إقبال متوسط ويزيد الإقبال عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تعقيم المواقع وتطهيرها وتشكيل لجان لمتابعة توريد القمح.

وقال حبيب، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وجه بتوعية المزارعين وأهالي المحافظة بتوريد القمح من خلال عقد ندوات بالجمعيات الزراعية، إضافة لمنع خروج القمح من المحافظة إلا بتصريح رسمي، وتشهد المنافذ المتعدد رقابة صارمة في هذا الشأن.

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