اليوم السابع
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تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "حياة كريمة" تستكمل مبادرة "وصل الخير" لنهاية 2022

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:54 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "حياة كريمة" تستكمل مبادرة "وصل الخير" لنهاية 2022 حياة كريمة
كتب محمد السيد

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امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء كلمته في حفل إفطار الاسرة المصرية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير"، التي تأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولي بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تشارك فيه المؤسسة مع كبري مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر.
 
وتواصل قوافل "وصل الخير" من مؤسسة "حياة كريمة" جهودها بمشاركة أكثر من 9 آلاف شاب متطوع بالمؤسسة، حيث تم توزيع مليون و200 ألف صندوق حماية اجتماعية حتي الآن، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى لتقديم مزيد من الدعم لكافة الفئات الأولي بالرعاية، قررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة لشهر ديسمبر القادم، حيث كان من المقرر ان تنتهي المبادرة بانتهاء شهر رمضان المبارك.
 
وتستمر فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها بالإضافة إلي مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لاستكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" والتي تأتي  إيمانًا من مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي; والتي تشارك المؤسسة بشكل فاعل فيه من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.
 

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