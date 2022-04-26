تكليف أحمد عبد النبي سكرتير عام لمجلس مدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، القرار رقم (174) لسنة 2022، بتكليف السيد أحمد عبد النبي محمد علي الشهير بـ ( أحمد أبو عيش) بالمستوى الوظيفى الأول، والذي يقوم بأعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وذلك لتسيير أعمال سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر لمدة عام، حيث تم استلامه العمل رسمياً اليوم بالمدينة.

وفى نفس السياق قرر رجال التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، إحالة 50 موظف للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بمدينة الأقصر لعدم الانضباط الإدارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، لمسؤول وأعضاء إدارة التفتيش المالى والإدارى، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية والمتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمة الدولة للعاملين للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، بقيادة عبد الحميد الكيلانى مدير الإدارة، للمرور على المنشآت الحكومية الخدمية (تعليم - صحة - مراكز شباب - أحياء - وغيرها) الواقعة بنطاق بندر الأقصر، لمتابعة الانضباط الإدارى بها لتشمل عدد 79 متابعة حسب الخطة الموضوعة للتأكد من حسن سير العمل والتزام الموظفين بأعمالهم.

وأثناء مرور أعضاء التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر على المواقع والهيئات والإدارات التابعة لمدينة الأقصر تم اكتشاف غياب 50 من العاملين والموظفين أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال شهر ابريل الجارى 2022 بدون سند قانونى، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 65 محضر نظر وحفظ.

ومن جانبه، شدد رئيس مدينة الأقصر، على تحقيق الانضباط الإدارى فى جميع الإدارات والهيئات بالمدينة، لتوفير أفضل خدمة للمواطنين المترددين على المصالح الحكومية، وإنهاء طلباتهم فى أقل وقت ممكن، وأكد على تطبيق القانون بصرامة على الموظفين الذين يتغيبون دون إذن أو الذين يتركون العمل أثناء المواعيد الرسمية مما يعطل مصالح المواطنين.