تكليفات الرئيس بإجراءات تنموية غير مسبوقة بـ إفطار الأسرة المصرية.. إنفوجراف

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعلن الرئيس السيسى أنه كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز قرارات الرئيس التنموية خلال حفل الإفطار:

- تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

- تكليف الحكومة وكل الأجهزة المعنية بتعزيز أوجه دعم مزارعى القمح بزيادة المحفزات المادية والخدمية



قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى

- مضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد ووضع كل الإمكانات لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك

- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة

- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى

- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

- توجيه باستمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجارى

- تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة



قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى

- تكليف الحكومة بالإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومى

- تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية

- تكليف الحكومة بإعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات



قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى

- تكليف الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية

- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام

- استكمال سداد المديونيات الخاصة بعدد من الغارمين والغارمات