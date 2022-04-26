اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تكليفات الرئيس بإجراءات تنموية غير مسبوقة بـ إفطار الأسرة المصرية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:06 م
تكليفات الرئيس بإجراءات تنموية غير مسبوقة بـ إفطار الأسرة المصرية.. إنفوجراف تكليفات الرئيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعلن الرئيس السيسى أنه كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز قرارات الرئيس التنموية خلال حفل الإفطار:

- تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

- تكليف الحكومة وكل الأجهزة المعنية بتعزيز أوجه دعم مزارعى القمح بزيادة المحفزات المادية والخدمية

قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى (1)
قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى 

- مضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد ووضع كل الإمكانات لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك

- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة

- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى

- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

- توجيه باستمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجارى

- تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة

قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى (2)
قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى 

- تكليف الحكومة بالإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومى

- تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية

- تكليف الحكومة بإعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات

قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى (3)
قرارات تنموية مهمة للرئيس السيسى 

 

- تكليف الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية

- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام

- استكمال سداد المديونيات الخاصة بعدد من الغارمين والغارمات


الازمة الاقتصادية العالمية

دعم مزارعى القمح

القطاع الخاص

البورصة

طرح شركات الجيش بالبورصة

البورصة المصرية

افطار الاسرة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرارات الرئيس السيسى بحفل إفطار الأسرة المصرية.. تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح.. إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.. مشاركة القطاع الخاص بأصول الدولة.. سداد مديونية غارمين وغارمات

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:49 م

الرئيس السيسي يكلف الحكومة باستمرار معارض توفير السلع الأساسية للمواطنين

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:44 م

الرئيس السيسى يعلن عن مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وسداد ديون الغارمين

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:44 م

الرئيس السيسي يوجه باستكمال سداد مديونية عدد من الغارمين والغارمات

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:41 م

الرئيس السيسي يكلف الحكومة بطرح حصص من شركات مملوكة للدولة بالبورصة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:40 م

الرئيس السيسي يوجه بمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:38 م

الرئيس السيسى يكلف بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة