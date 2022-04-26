تعليم بورسعيد:‏ %85 نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالامتحان التدريبى للجبر

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية فى الامتحان التدريبى الثانى على نظام ورقة ‏الإجابة الجديدة "البابل شيت" فى مادة الجبر بلغت 85%.‏



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ترأسه بحضور الأستاذ أحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام ‏واستهدف مديرى العموم والإدارات النوعية والمراحل التعليمية ومديرى مدارس المرحلة الإعدادية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏



وقال وكيل الوزارة، أن الاجتماع استعرض وناقش الأخطاء الإدارية القليلة جدا التى حدثت فى الامتحان التدريبى الثانى لمادة الجبر وكيفية تجنب ‏الوقوع فيها، متمنيا أن يخرج الامتحان التدريبى الثالث فى مادة اللغة الإنجليزية دون أخطاء.‏



وشدد وكيل الوزارة على جميع الحاضرين بضرورة التنبيه على الطلاب للحضور لأداء الإمتحان التدريبى الثالث والأخير حتى تجرى مراجعة بيانات ‏الطلاب واقعيا من داخل اللجان وربطها على نظام الباركود المدمج على ورقة الإجابة الجديدة ليتثنى للطالب دخول امتحان نهاية العام بكامل بياناته ‏على ورقة الإجابة.‏



وأشار الدكتور أكرم، أنه تقرر عقد الامتحان التدريبى الثالث لطلاب الشهادة الإعدادية على نظام ورقة الإجابة الجديدة بنظام البابل شيت غدا ‏الأربعاء 27 أبريل الجارى، لافتا إلى أنه سوف يكون معمما على كل مدارس المحافظة.‏