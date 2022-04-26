تعليم بورسعيد:‏ %85 نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالامتحان التدريبى للجبر

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية فى الامتحان التدريبى الثانى على نظام ورقة الإجابة الجديدة "البابل شيت" فى مادة الجبر بلغت 85%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ترأسه بحضور الأستاذ أحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام واستهدف مديرى العموم والإدارات النوعية والمراحل التعليمية ومديرى مدارس المرحلة الإعدادية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
وقال وكيل الوزارة، أن الاجتماع استعرض وناقش الأخطاء الإدارية القليلة جدا التى حدثت فى الامتحان التدريبى الثانى لمادة الجبر وكيفية تجنب الوقوع فيها، متمنيا أن يخرج الامتحان التدريبى الثالث فى مادة اللغة الإنجليزية دون أخطاء.
وشدد وكيل الوزارة على جميع الحاضرين بضرورة التنبيه على الطلاب للحضور لأداء الإمتحان التدريبى الثالث والأخير حتى تجرى مراجعة بيانات الطلاب واقعيا من داخل اللجان وربطها على نظام الباركود المدمج على ورقة الإجابة الجديدة ليتثنى للطالب دخول امتحان نهاية العام بكامل بياناته على ورقة الإجابة.
وأشار الدكتور أكرم، أنه تقرر عقد الامتحان التدريبى الثالث لطلاب الشهادة الإعدادية على نظام ورقة الإجابة الجديدة بنظام البابل شيت غدا الأربعاء 27 أبريل الجارى، لافتا إلى أنه سوف يكون معمما على كل مدارس المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ترأسه بحضور الأستاذ أحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام واستهدف مديرى العموم والإدارات النوعية والمراحل التعليمية ومديرى مدارس المرحلة الإعدادية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
وقال وكيل الوزارة، أن الاجتماع استعرض وناقش الأخطاء الإدارية القليلة جدا التى حدثت فى الامتحان التدريبى الثانى لمادة الجبر وكيفية تجنب الوقوع فيها، متمنيا أن يخرج الامتحان التدريبى الثالث فى مادة اللغة الإنجليزية دون أخطاء.
وشدد وكيل الوزارة على جميع الحاضرين بضرورة التنبيه على الطلاب للحضور لأداء الإمتحان التدريبى الثالث والأخير حتى تجرى مراجعة بيانات الطلاب واقعيا من داخل اللجان وربطها على نظام الباركود المدمج على ورقة الإجابة الجديدة ليتثنى للطالب دخول امتحان نهاية العام بكامل بياناته على ورقة الإجابة.
وأشار الدكتور أكرم، أنه تقرر عقد الامتحان التدريبى الثالث لطلاب الشهادة الإعدادية على نظام ورقة الإجابة الجديدة بنظام البابل شيت غدا الأربعاء 27 أبريل الجارى، لافتا إلى أنه سوف يكون معمما على كل مدارس المحافظة.
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