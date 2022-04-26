تعليم بورسعيد يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

بورسعيد - محمد عزام

كرم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، 15 من الطلاب حفظة القرآن الكريم فى المسابقة الوزارية القرآن الكريم ‏والثقافة الإسلامية، بواقع 5 طلاب أوائل من مستوياتها الثلاثة، وذلك بمكتبة مصر العامة.‏

وأكد وكيل الوزارة، أن 113طالبا وطالبة من تعليم بورسعيد قد اشتركوا فى هذه المسابقة الوزارية منهم 14 طالبا وطالبة بالمستوى الأول و16 طالبا ‏وطالبة بالمستوى الثانى و83 طالبا وطالبة بالمستوى الثالث، لافتا إلى أن تصفيات المسابقة عقدت فى مدرسة الواصفية الابتدائية.‏



وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه المسابقة السنوية تعقد بتوجيهات مدير عام تنمية التربية الدينية بديوان الوزارة، ويقوم عليها توجيه عام اللغة ‏العربية والتربية الدينية تحت إشراف عام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية، بالتعاون مع أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية.‏

وقال الدكتور أكرم، أن للمسابقة عدة مستويات يمكن للطلاب الإشتراك فيها وهى المستوى الأول لمن يحفظ القرآن كاملا مع حفظ الأحاديث ‏الشريفة كاملة من كتاب الأربعون النووية والمستوى الثانى لمن يحفظ 20 جزءا من القرآن الكريم مع حفظ من حدیث واحد حتى 20 حديثا ‏والمستوى الثالث لمن يحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم مع حفظ من حدیث واحد حتى 10 أحاديث شريفة.‏

جاء ذلك بحضور ممدوح التابعى مدير عام مكتبة مصر العامة وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و حازم عبد المطلب مدير إدارة ‏العلاقات العامة والإعلام و هالة فاروق مدير إدارة المشاركة المجتمعية و حسن عبد الرازق موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية.‏