تعليم بورسعيد يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

كرم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، 15 من الطلاب حفظة القرآن الكريم فى المسابقة الوزارية القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، بواقع 5 طلاب أوائل من مستوياتها الثلاثة، وذلك بمكتبة مصر العامة.
وأكد وكيل الوزارة، أن 113طالبا وطالبة من تعليم بورسعيد قد اشتركوا فى هذه المسابقة الوزارية منهم 14 طالبا وطالبة بالمستوى الأول و16 طالبا وطالبة بالمستوى الثانى و83 طالبا وطالبة بالمستوى الثالث، لافتا إلى أن تصفيات المسابقة عقدت فى مدرسة الواصفية الابتدائية.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه المسابقة السنوية تعقد بتوجيهات مدير عام تنمية التربية الدينية بديوان الوزارة، ويقوم عليها توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية تحت إشراف عام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية، بالتعاون مع أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه المسابقة السنوية تعقد بتوجيهات مدير عام تنمية التربية الدينية بديوان الوزارة، ويقوم عليها توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية تحت إشراف عام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية، بالتعاون مع أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية.
وقال الدكتور أكرم، أن للمسابقة عدة مستويات يمكن للطلاب الإشتراك فيها وهى المستوى الأول لمن يحفظ القرآن كاملا مع حفظ الأحاديث الشريفة كاملة من كتاب الأربعون النووية والمستوى الثانى لمن يحفظ 20 جزءا من القرآن الكريم مع حفظ من حدیث واحد حتى 20 حديثا والمستوى الثالث لمن يحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم مع حفظ من حدیث واحد حتى 10 أحاديث شريفة.
جاء ذلك بحضور ممدوح التابعى مدير عام مكتبة مصر العامة وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و هالة فاروق مدير إدارة المشاركة المجتمعية و حسن عبد الرازق موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية.
احد التكريمات
احدي تكريمات التعليم
التكريم لطلبه
تكريم إحدى الطالبات
تكريم إحدى الطلاب
تكريم التعليم
تكريم طالب بالابتدائية
تكريم طالبه
تكريم وكيل الوزارة
تكريم
طالب خلال التكريم
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