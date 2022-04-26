تشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق يعمل بدون ترخيص.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.



وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من غلق وتشميع مركز للدورس الخصوصيه يُدار بدون ترخيص وكذلك لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.















