اليوم السابع
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بولندا: وقف غازبروم لإمدادات الغاز يشكل خرقا للعقد الموقع

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:43 م
بولندا: وقف غازبروم لإمدادات الغاز يشكل خرقا للعقد الموقع النفط
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات البولندية، إن وقف غازبروم لإمدادات الغاز يشكل خرقا للعقد الموقع، موضحة أن شركة غازبروم أبلغتنا بوقف الإمدادات اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركاءها فى المجال الإنسانى، فى بيان لها، الجهات الدولية المانحة، زيادة الدعم المالى لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين والدول المجاورة التى تستضيفهم.

وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه وفي إطار خطة الاستجابة الإقليمية المحدثة للاجئين والخاصة بالوضع فى أوكرانيا، فإن المنظمة الدولية وشركاءها تسعى للحصول على 1.85 مليار دولار لدعم 8.3 مليون لاجئ متوقع في البلدان المجاورة وهي المجر وجمهورية مولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة بما في ذلك بيلاروسيا وبلغاريا وجمهورية التشيك.

وأشارت إلى أن نداء زيادة الدعم تم إطلاقه على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث تسببت الأزمة حتى الآن في نزوح أكثر من 12.7 مليون شخص في الشهرين الماضيين وحدهما إذ فر أكثر من 5 ملايين منهم كلاجئين عبر الحدود وما زال 7.7 مليون نازح داخل البلاد. وقالت "مانتو" إن التقديرات تشير الى أن ما يقرب من 13 مليون شخص قد تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية.


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