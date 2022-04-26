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بوتين يعرب عن أمله أن تؤدى المحادثات مع أوكرانيا إلى نتائج إيجابية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:12 م
بوتين يعرب عن أمله أن تؤدى المحادثات مع أوكرانيا إلى نتائج إيجابية بوتين
كتب أحمد عرفة

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أعرب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين عن أمله أن تؤدى المحادثات مع أوكرانيا إلى نتائج إيجابية.

 

وقال الرئيس الروسى بوتين، خلال لقائه بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو: سنواصل التفاوض مع أوكرانيا ونسعى لحل دبلوماسى للأزمة.

 

وتابع فلاديمير بوتين: لا علاقة للجيش الروسي في أحداث بوتشا ولا نعلم من المسؤول عنها، وقال الرئيس الروسى، إن السلطات الأوكرانية فشلت في حل قضية دونباس عسكريا، متابعا: حرصنا على تسوية سلمية في دونباس.

 

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف "إن الوضع حول أوكرانيا أصبح حافزا للعديد من المشكلات، التى تراكمت في المنطقة الأوروبية - الأطلسية".

 

وأضاف لافروف، فى مستهل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى موسكو، اليوم الثلاثاء، "لقد استجبنا على الفور لمبادرتكم لإجراء اتصالات في موسكو بشأن العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا، الذي حفز العديد من المشاكل التي تراكمت على مدى العقود الماضية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

 

وتابع لافروف: "بالطبع، نقدر رغبتكم في هذه الأوقات الصعبة في أن تبدأوا بجدية في التفكير في كيفية تطبيق مبدأ التعددية، الذي عارضه الغرب بصراحة في السنوات الأخيرة، حيث ركز للأسف على إقامة عالم أحادي القطب".

 

وشدد لافروف على أن التعددية الحقيقية يجب أن تقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.


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