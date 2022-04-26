بوتين: لا يمكن الانتقال لاجتماع رئاسى مع أوكرانيا دون توافق على القضايا الفرعية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الوضع في ماريوبول الأوكرانية صعب ومأساوي، مطالبا الجيش الأوكراني بالسماح بإجلاء المدنيين من ماريوبول.

ودعا الرئيس الروسى، خلال لقائه بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجيش الأوكراني لإطلاق سراح المدنيين من مصنع آزوفستال، موضحا أن الحديث عن أن الممرات الإنسانية لا تعمل في ماريوبول غير صحيح.

ولفت فلاديمير بوتين، إلى أن الجيش الأوكراني يتخذ من المدنيين دروعا بشرية في آزوفستال بمدينة ماريوبول، متابعا: لا حل للأزمة مع أوكرانيا من دون حل مسألة حدود القرم ودونباس.

وقال الرئيس الروسى، إنه لا يمكن الانتقال إلى اجتماع رئاسي مع أوكرانيا دون التوافق على القضايا الفرعية، متابعا: اعترفنا باستقلال لوغانسك ودونيتسك عقب خرق كييف لاتفاقات مينسك.

وتابع فلاديمير بوتين: نعول على أننا سنتمكن من حل الأزمة مع أوكرانيا عبر المسار الدبلوماسي، موضحا أن سلطات كييف لم تطبق اتفاقات مينسك ولم تمنع وقوع إبادة جماعية في دونباس.

وقال الرئيس الروسى، إن سكان شرق أوكرانيا تعرضوا للاضطهاد من قبل سلطات كييف، موضحا أن الأزمة في شرق أوكرانيا بدأت مع استخدام سلطات كييف القوة العسكرية.

وأشار فلاديمير بوتين، إلى أن انقلاب عام 2014 في أوكرانيا غير دستوري، موضحة أن ميثاق الأمم المتحدة هو أساس العلاقات الدولية وليست قواعد كتبها البعض خدمة لمصلحته، ومتابعا: ندعم مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها.